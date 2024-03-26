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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تفضح زميلتها: استأجرت لجانًا لمهاجمتي

Lebanon 24
26-03-2024 | 10:03
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كشفت الفنانة المصرية مي عمر عن تعرضها للمضايقة من قبل إحدى زميلاتها في الوسط الفني، رافضةً ذكر اسمها، متهمة إياها بـ"استئجار لجانٍ إلكترونية" من أجل التقليل من نجاحاتها وأعمالها.

مي، التي حلَّت ضيفة في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، أوضحت أن هناك العديد من الأشخاص الذين فضحوا تصرفات تلك الفنانة ومحاولتها الدائمة لإفشالها قائلة: ناس كتير من اللي بيقبضوا فلوس منها أتوا إليّ وقالوا لي على التفاصيل، أعتقد أفضل حاجة إن يركز كل إنسان في شغله ويشتغل على نفسه أحسن ما يشتغل على تدمير اللي حواليه.
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وشددت مي على أن "النجاح يهزم الهجوم غير المبرر"، مُؤكدة أنها تستمع للنقد البنّاء، فليس كل نقد لجانا مستأجرة.

وأعربت مي عن احترامها لآراء الناقد المصري طارق الشناوي، قائلة: بحب اسمعه، مرة قال حاجة قلت آه عنده حق لازم اخد بالي.
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