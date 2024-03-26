هل نجم Emily In Paris هو حبيب شاكيرا الجديد؟

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نشرت الفنانة العالمية شاكيرا مجموعة من الصور التي أثارت حيرة الملايين من المتابعين وخاصة بعدما ظهرت بهذه الصور وهي بين أحضان الممثل لوسيان لافسكاونت، نجم مسلسل منصة "نيتفلكس" الشهير Emily In Paris.وأثارت هذه المجموعة من الصور عاصفة قوية على مواقع التواصل الإجتماعي، وخصوصا أن شائعات الإرتباط الكثيرة قد أحاطت مؤخرا بشاكيرا.إلا أن هذه الحقيقة هي أن هذه الصور ترويجية لإطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي صدرت اليوم الجمعة الواقع في 22 آذار. حيث تطل شاكيرا على الجمهور بأغنيتها الجديدة "بونتيريا" (Punteria) إلى جانب مغنية الراب الأميركية الشهيرة كاردي بي والتي تترافق مع إصدار ألبومها "استوديو ألبوم" (Studio Album) الثاني عشر في مسيرة الفنانة الكولومبية، والذي يحمل اسم (Las Mujeres Ya No Lloran) والأول بعد سبع سنوات من اصدار آخر ألبوماتها.وجاء تعاون كل من شاكيرا والفنانة كاردي بي بعد لقاءهما معا في باريس الصيف الماضي في يوليو، وذلك عندما حضرتا إلى عرض أزياء علامة فيندي للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2023-2024.