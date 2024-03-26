17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هل نجم Emily In Paris هو حبيب شاكيرا الجديد؟
Lebanon 24
26-03-2024
|
11:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة العالمية شاكيرا مجموعة من الصور التي أثارت حيرة الملايين من المتابعين وخاصة بعدما ظهرت بهذه الصور وهي بين أحضان الممثل لوسيان لافسكاونت، نجم مسلسل منصة "نيتفلكس" الشهير Emily In Paris.
Advertisement
وأثارت هذه المجموعة من الصور عاصفة قوية على مواقع التواصل الإجتماعي، وخصوصا أن شائعات الإرتباط الكثيرة قد أحاطت مؤخرا بشاكيرا.
إلا أن هذه الحقيقة هي أن هذه الصور ترويجية لإطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي صدرت اليوم الجمعة الواقع في 22 آذار. حيث تطل شاكيرا على الجمهور بأغنيتها الجديدة "بونتيريا" (Punteria) إلى جانب مغنية الراب الأميركية الشهيرة كاردي بي والتي تترافق مع إصدار ألبومها "استوديو ألبوم" (Studio Album) الثاني عشر في مسيرة الفنانة الكولومبية، والذي يحمل اسم (Las Mujeres Ya No Lloran) والأول بعد سبع سنوات من اصدار آخر ألبوماتها.
وجاء تعاون كل من شاكيرا والفنانة كاردي بي بعد لقاءهما معا في باريس الصيف الماضي في يوليو، وذلك عندما حضرتا إلى عرض أزياء علامة فيندي للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2023-2024.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في إطلالة نادرة: والدة باميلا الكيك تُفاجئ الجمهور.. صبية وجميلة! (صور)
Lebanon 24
في إطلالة نادرة: والدة باميلا الكيك تُفاجئ الجمهور.. صبية وجميلة! (صور)
02:53 | 2024-03-26
26/03/2024 02:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشهده 70% من عائلات لبنان
Lebanon 24
هذا ما تشهده 70% من عائلات لبنان
16:23 | 2024-03-25
25/03/2024 04:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"احترمي رمضان".. زوجة المذيع اللبناني الشهير تتعرّض للهجوم بسبب إطلالتها (صور)
Lebanon 24
"احترمي رمضان".. زوجة المذيع اللبناني الشهير تتعرّض للهجوم بسبب إطلالتها (صور)
05:43 | 2024-03-26
26/03/2024 05:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" سيقطع "كهرباء إسرائيل".. تقرير يتحدث
Lebanon 24
"حزب الله" سيقطع "كهرباء إسرائيل".. تقرير يتحدث
17:07 | 2024-03-25
25/03/2024 05:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن غارة بوداي... ما هو عدد الشهداء؟
Lebanon 24
آخر خبر عن غارة بوداي... ما هو عدد الشهداء؟
12:37 | 2024-03-26
26/03/2024 12:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:53 | 2024-03-26
بعد أسبوعين من خطوبته.. الموسيقار يخضع لجراحة عاجلة
13:14 | 2024-03-26
فنانة وزوجها الممثل يُرزقان بابنتهما الأولى... شاهدوا هذه الصورة من المستشفى
10:03 | 2024-03-26
فنانة شهيرة تفضح زميلتها: استأجرت لجانًا لمهاجمتي
05:43 | 2024-03-26
"احترمي رمضان".. زوجة المذيع اللبناني الشهير تتعرّض للهجوم بسبب إطلالتها (صور)
04:55 | 2024-03-26
بسبب عمليات التجميل.. "ولعت" بين نادين نجيم وباميلا الكيك! (صورة)
04:39 | 2024-03-26
نجم شهير تعرّض لأزمة صحية.. خضع لجراحة في القلب (صورة)
فيديو
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
26/03/2024 21:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
26/03/2024 21:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
26/03/2024 21:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24