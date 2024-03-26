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فنون ومشاهير

بعد أسبوعين من خطوبته.. الموسيقار يخضع لجراحة عاجلة

Lebanon 24
26-03-2024 | 14:53
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ذكرت مجلة "لها" أن الموسيقار هاني فرحات خضع لجراحة عاجلة لإزالة حصوة من المرارة، في أحد المستشفيات، بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة قبل أيام، عانى بسببها من آلام شديدة.


وكشف مصدر طبي من المستشفى أن فرحات يخضع حالياً للمراقبة الطبية ومن المنتظر أن يعود الى منزله خلال الساعات المقبلة.
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وكان الموسيقار هاني فرحات قد فاجأ جمهوره قبل أسبوعين بإعلان خطوبته إلى البروديوسر دنيا جمعة، المدير التنفيذي لـ"مهرجان الموسيقي العربية"، والمُشرفة على العديد من الحفلات الكبيرة في الوطن العربي، حيث تمت الخطوبة في الأيام الأولى من شهر رمضان، وبحضور عدد من أفراد أسرتيهما والمقرّبين.
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