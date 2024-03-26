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فنون ومشاهير

بالفيديو مداهمة منزل أحد الفنانين... شاهدوا كيف حصلت العمليّة!

Lebanon 24
26-03-2024 | 15:28
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قام أفراد من وزارة الأمن الداخلي بمداهمة مجموعة من العقارات المملوكة للفنان الأميركي شون ديدي كومز المعروف بـ"Diddy"، وذلك على خلفية اتهامات تشير إلى تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي.
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وبثت قنوات التلفاز في مدينة لوس أنجلوس مقاطع فيديو جوية توثق اللحظات التي قامت فيها القوات الاتحادية بمداهمة منزل ديدي الفاخر في منطقة هولمبي هيلز بواسطة المروحيات والسيارات والكلاب البوليسية والعشرات من رجال الأمن.
 
 
وقد لوحظ نقلهم عدة صناديق خارج المنزل، كما قاموا باعتقال مجموعة من الأشخاص. (فوشيا)
 
 
 
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