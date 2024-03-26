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فنون ومشاهير

تجدّد المواجهة بين عادل كرم وعابد فهد!

Lebanon 24
26-03-2024 | 16:21
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حرب مشتعلة شهدتها الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "نقطة انتهى" أطرافها "عزام" و"الشمالي" وضحاياها "غزوان وفارس"، فيما تتجدد المواجهة بين "فارس" عابد فهد و"سامي" عادل كرم.

وبدأت أحداث الحلقة برفض منافسة "سامي شرف الدين" الشخصية التي يؤديها الفنان عادل كرم، بالاستماع إلى كلام "ليال" طليقة شقيقه، بعدما ابتزته بعدم التشهير به خلال حملته الانتخابية مقابل مبلغ مادي.
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وقرر "فارس" الشخصية التي يقدمها الفنان عابد فهد الانتقام لشقيقته "لينا" من "أدهم"، ووجد مصادفة في هاتفه فيديو يجمعه بابنة "أبو سليمان"، فأرسل الفيديو إليه، بالرغم من أن " أدهم" أكد له أنه ليس المعني بنشر الفيديو.

وفي اللحظة التي قال "فارس" فيها لـ"أدهم": "أنا سامحتك"، شن "أبو سليمان" هجومًا عليه وضربه بسلاح أبيض أدخل على إثره المستشفى، فيما اعتقلت الشرطة "ابو سليمان".


أما "الشمالي" فيذهب لمقابلة "عزام"، ويبتزه بفضح قضية "خضر ياسين" في حال لم يسلمه قاتل ابنه، ويضحي "عزام" بـ"غزوان" الشخصية التي يقدمها الفنان أنس طيارة، ويطلب من "رضوان" أن يتصل به ليعود إلى العمل معهم.

وخلال أحداث الحلقة، تخطف عصابة "سامي شرف الدين"، "غزوان" الذي كان يقضي وقتًا ممتعًا مع أطفال مفرزة الحديد التي عمل بها في طفولته.

ويقدم "سامي" لـ"غزوان" عرضًا مفاده أن يقتل "عزام" مقابل أن يحميه "الشمالي" ويكسب حياته، الذي بدوره يقبل العرض بعدما اتصل به "رضوان" وأعلمه بسماح "عزام" له.

وبعد قرار "عزام" بتسليم "غزوان" لـ"الشمالي" والانتهاء من ملف القضية، يقرر أيضًا التخلص من "سامي" وطلب رؤية "فارس"، وبعدها ابتزه بنشر فيديو يفضح قيادته السيارة التي انفجرت بسائقه ورجال الأمن، ويقدم له سلاحًا ناريًا وطلقة ويطلب منه أن ينهي حياة " سامي".

وعند عودة "فارس" إلى منزله، يزوره "سامي" ويقدم له مبلغًا ماديًا لقاء عدم إخبار "عزام" بأنه هو من قام بتهريب عائلة "خضر ياسين" ، لكنه يرفض المبلغ ويقول له إنه من الممكن أن يقتله وينهي حياته.

أما "يارا" فتطلب من "كارما" الشخصية التي تقدمها الفنانة ندى أبو فرحات، الانفصال عن "فارس" حتى تعيش حياة هادئة، وتصدم عند معرفتها بأنها قدمت حبوب الإجهاض لـ"لينا". (فوشيا)
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