Advertisement

فنون ومشاهير

هدية استثنائية من ديفيد بيكهام يُقدم لزوجته (صورة)

Lebanon 24
27-03-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1179710-638470913052112717.jpg
Doc-P-1179710-638470913052112717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدّم ديفيد بيكهام، لزوجته مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، دراجة KneeRover بقيمة 300 جنيه إسترليني، لمساعدتها على التنقل بسهولة، بعد تعرضها لكسر في القدم.

وتحتوي الدراجة على حامل للركبة، وهي مصممة خصيصًا للاستعاضة عن العكازات، وتسهيل التنقل داخل المنزل وخارجه.
Advertisement

 
ونشرت فيكتوريا صورة لها وهي تستعرض دراجتها الجديدة، مرتديةً تيشيرت وسروالًا ضيقًا وحذاءً رياضيًا في القدم السليمة، وحذاء جبيرة في القدم الأخرى، وعلقت: هذه أفضل هدية اشتراها لي زوجي على الإطلاق.


وكانت فيكتوريا قد تعرضت في شباط الماضي لكسر في قدمها نتيجة سقوطها أثناء ممارسة التمارين الرياضية في يوم عيد الحب.
 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:21 | 2024-03-26
15:28 | 2024-03-26
14:53 | 2024-03-26
13:14 | 2024-03-26
11:34 | 2024-03-26
10:03 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24