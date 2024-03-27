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فنون ومشاهير
هدية استثنائية من ديفيد بيكهام يُقدم لزوجته (صورة)
Lebanon 24
27-03-2024
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قدّم ديفيد بيكهام، لزوجته مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، دراجة KneeRover بقيمة 300 جنيه إسترليني، لمساعدتها على التنقل بسهولة، بعد تعرضها لكسر في القدم.
وتحتوي الدراجة على حامل للركبة، وهي مصممة خصيصًا للاستعاضة عن العكازات، وتسهيل التنقل داخل المنزل وخارجه.
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ونشرت فيكتوريا صورة لها وهي تستعرض دراجتها الجديدة، مرتديةً تيشيرت وسروالًا ضيقًا وحذاءً رياضيًا في القدم السليمة، وحذاء جبيرة في القدم الأخرى، وعلقت: هذه أفضل هدية اشتراها لي زوجي على الإطلاق.
وكانت فيكتوريا قد تعرضت في شباط الماضي لكسر في قدمها نتيجة سقوطها أثناء ممارسة التمارين الرياضية في يوم عيد الحب.
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