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فنون ومشاهير

ممثل لبناني شهير يتعرّض لأزمة صحية تُدخله المستشفى.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
27-03-2024 | 02:40
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تعرّض الممثل اللبناني جو طراد لأزمة صحية أدت إلى دخوله المستشفى.

ونشر جو صورا عبر خاصية الستوري على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام بدا فيها على سرير المستشفى من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول وضعه.
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وانهالت تعليقات الممثلين والمتابعين الذين تمنوا لجو السلامة، ومن بينهم الممثلة السورية شكران مرتجى التي علقت قائلة: "العزيز جو سلامتك ألف سلامة يا غالي ما عقلبك شر وتضلك بخير".

يُذكر ان جو كان في تركيا حيث شارك في تصوير النسخة المعربة من مسلسل "حب للايجار" من بطولة الممثل السوري معتصم النهار وشكران مرتجى ونور علي وساشا دحدوح وجيري غزال وغيرهم.


المصدر: رصد "لبنان 24
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