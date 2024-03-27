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فنون ومشاهير

على الطريقة البعلبكية.. عاصي الحلاني "يدبك" مع ابنه الوليد (صور)

Lebanon 24
27-03-2024 | 03:41
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نشر الفنان عاصي الحلاني فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

وبدا عاصي برفقة ابنه الوليد وهما يرقصان الدبكة البعلبكية في إحدى السهرات.
 
 
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وبدا عاصي منسجما في الرقص مع الوليد، وقد أشاد الجمهور بطريقة رقصهما.

المصدر: رصد لبنان 24
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