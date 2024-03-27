على الطريقة البعلبكية.. عاصي الحلاني "يدبك" مع ابنه الوليد (صور)

نشر الفنان عاصي الحلاني فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.



وبدا عاصي برفقة ابنه الوليد وهما يرقصان الدبكة البعلبكية في إحدى السهرات.

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وبدا عاصي منسجما في الرقص مع الوليد، وقد أشاد الجمهور بطريقة رقصهما.



