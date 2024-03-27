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فنون ومشاهير
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
27-03-2024
|
04:44
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روت الممثلة ومقدمة البرامج ريتا حرب تفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية، وأعطت رأيها بالمشاهد الجريئة في الأعمال الفنية، واصفة قُبلة مسلسل "ستيليتو" بـ"غير المثيرة".
وكشفت ريتا عن موقفها من المشاهد الجريئة في الأعمال الفنية وخاصة الأفلام، خلال لقائها في الجزء الثاني من برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، قائلة: "إن القبلة بسياق القصة لا مشكلة في قبولها".
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وأضافت: "لو البوسة بسياق القصة مفيش مشكلة في قبولها ولكن إذا كان المخرج بيفكر يسوق العمل بالبوسة أو بالمشهد الجريء أنا وقتها لن أقبل".
وشرحت ريتا موقفها، بالقول: "مش ممكن ألعب أنا وشخص اننا متجوزين وبحبه كثير وبغير عليه وهو يغار عليا وميكونش فيه حضن أو بوسة ولو خفيفة ونظرات بينهم، علشان يحس المشاهد إننا بنحب بعض، ومش منطقي إننا نحب بعض من بعيد واقوله بحبك من بعيد، لازم العمل يواكب حياتنا اليومية".
وأوضحت أن الأفلام القديمة المصرية كانت أجرأ من الوقت الحالي بكثير، معلقة: "كنا نقول قد ايه جريئين بمصر وحاليا اختلف الوضع ولكن ما في جرأة زيادة في لبنان".
وأشارت إلى أن القضية تعود لجهة الإنتاج والفنانة إذا كانت جريئة وأيضًا جرأة المخرج، متابعة: في المجمل ما في شي اسمها الفنانات اللبنانيات أجرأ في الأفلام من الفنانات المصريات.
وصرحت ريتا أن هناك الكثير من النجوم في الوسط الفني ليسوا على حقيقتهم ويحاولون الظهور بصورة جميلة ومختلفة عن الطبيعة، واتهمتهم بأنهم "يختبئون خلف قناع مزيف، ولا يظهرون طريقتهم وأسلوبهم الحقيقي".(فوشيا)
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