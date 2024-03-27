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فنون ومشاهير
فنان شهير يكشف: لو لم أكن فناناً لكنت ضابط استخبارات!
Lebanon 24
27-03-2024
|
08:54
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شارك الفنان الأردني هاني متواسي في أمسية رمضانية مع جمهوره، بتنظيم من "مسرح الرينبو" في العاصمة الأردنية عمّان، ضمن فعاليات برنامج المسرح الرمضاني التفاعلي لهذا العام.
ودار النقاش في الأمسية، التي أدارتها الإعلامية رندا العلمي، حول بدايات متواسي في عالم الموسيقى، وكيف تخطى التحديات التي واجهته في بداية مسيرته الفنية.
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وفي حديث لـ"فوشيا"، قال متواسي إنه يحب المسرح والجلسات الحوارية التي تتعلق بالموسيقى والفن، مشيراً إلى أنه لأول مرة يشارك بأمسية حوارية موسيقية.
وأّكد متواسي، الذي طرح أخيراً أغنية "روح الروح" عبر قناته في يوتيوب وسجّلت أكثر من 100 ألف مشاهدة، أنه لا يهتم بعدد المشاهدات، وإنما يعمل على أداء الأغاني كـ"نوع من الواجب فقط".
ويهتم متواسي بسماع أغاني "Secret Garden" في حالة الحزن التي تنتابه في بعض الأحيان، خصوصاً في وقت الليل، على حد قوله.
وأشـار المطرب الأردني إلى أنه في حال لـم يكن مُقدّراً له العـمل بالفن، ودّ أن يكون "ضابط استخبارات"ً؛ لتمتُّعه بالحس الاستخباراتي والتحليلات.
وشدد متواسي على أهمية التمثيل الذي يؤدي رسالة بنظره "أقوى نوعاً ما من الموسيقى والأغاني"، مؤكداً على أن فكرة دخوله عالم التمثيل لا تزال تراوده. وأعرب عن إعجابه بمسلسل "أشغال شاقة"، بطولة هشام ماجد وأسماء جلال والذي يعرض على منصة شاهد في ضمن الموسم الرمضاني الحالي.
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