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فنون ومشاهير

طليقة الفنان المعروف تتوعد: سآخذ حق ابني "تالت ومتلت"

Lebanon 24
27-03-2024 | 11:48
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كشفت ميكا البغدادي، طليقة مطرب المهرجانات الشعبية مسلم، تفاصيل طلبه الرجوع إليها عقب فسخ خطبته من يارا تامر، والتي خطبها عقب انفصاله عن ميكا بـ شهرين.

وردت ميكا على سؤال أحد المتابعين وعن رد فعلها عند معرفتها بفسخ خطوبة طليقها، وقالت ميكا عبر حسابها الشخصي في منصة "إنستغرام": طلب الرجوع كالعادة ورفضت.
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وحول مستحقاتها المادية، علقت ميكا على السؤال وقالت "حقي المادي أنا اعتبرته زكاة عن ابني، لكن حق ابني المادي أنا هاخده تالت ومتلت، ولو على حقي المعنوي فأنا خدته يوم ما قررت أبعد وأبدأ حياة جديدة ليا ولـ ابني".

وسبق أن أعلن مسلم فسخ خطبته من يارا تامر، حيث قال في تصريح لوسائل إعلام مصرية "الخطوبة خلصت خلاص، وهي طلعت غير المتوقع وإحنا مش متفاهمين ودماغنا مش واحدة، وخلصنا الموضوع بكل احترام".

وكانت طليقة مسلم، خرجت عن صمتها الفترة الماضية، وكشفت كواليس انفصالهما، حيث قالت في بث مباشر عبر حسابها بـ انستغرام"أنا اللي طلبت الطلاق لأنه بقاله سنة ونص على علاقة بواحدة تانية وأنا محترمة أن بينا ولد، واللي شوفته معاه مش قليل، وهو عايز يستعطف الناس علشان هاجموه، وبشأن خطوبته بعد انفصالهما، عقبت ميكا البغدادي: فرحت له لما عرفت إنه هيخطب".

وأضافت ميكا في رد على أسئلة الجمهور، بأنها لم تقم بإجراء عملية تجميل لأنفها.
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