20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
طليقة الفنان المعروف تتوعد: سآخذ حق ابني "تالت ومتلت"
Lebanon 24
27-03-2024
|
11:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت ميكا البغدادي، طليقة مطرب المهرجانات الشعبية مسلم، تفاصيل طلبه الرجوع إليها عقب فسخ خطبته من يارا تامر، والتي خطبها عقب انفصاله عن ميكا بـ شهرين.
وردت ميكا على سؤال أحد المتابعين وعن رد فعلها عند معرفتها بفسخ خطوبة طليقها، وقالت ميكا عبر حسابها الشخصي في منصة "إنستغرام": طلب الرجوع كالعادة ورفضت.
Advertisement
وحول مستحقاتها المادية، علقت ميكا على السؤال وقالت "حقي المادي أنا اعتبرته زكاة عن ابني، لكن حق ابني المادي أنا هاخده تالت ومتلت، ولو على حقي المعنوي فأنا خدته يوم ما قررت أبعد وأبدأ حياة جديدة ليا ولـ ابني".
وسبق أن أعلن مسلم فسخ خطبته من يارا تامر، حيث قال في تصريح لوسائل إعلام مصرية "الخطوبة خلصت خلاص، وهي طلعت غير المتوقع وإحنا مش متفاهمين ودماغنا مش واحدة، وخلصنا الموضوع بكل احترام".
وكانت طليقة مسلم، خرجت عن صمتها الفترة الماضية، وكشفت كواليس انفصالهما، حيث قالت في بث مباشر عبر حسابها بـ انستغرام"أنا اللي طلبت الطلاق لأنه بقاله سنة ونص على علاقة بواحدة تانية وأنا محترمة أن بينا ولد، واللي شوفته معاه مش قليل، وهو عايز يستعطف الناس علشان هاجموه، وبشأن خطوبته بعد انفصالهما، عقبت ميكا البغدادي: فرحت له لما عرفت إنه هيخطب".
وأضافت ميكا في رد على أسئلة الجمهور، بأنها لم تقم بإجراء عملية تجميل لأنفها.
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة شخص واحدٌ فاز بـ"اللوتو"... المبلغ كبير جدّاً إليكم كم بلغت الجائزة الأولى
Lebanon 24
بالصورة شخص واحدٌ فاز بـ"اللوتو"... المبلغ كبير جدّاً إليكم كم بلغت الجائزة الأولى
14:10 | 2024-03-26
26/03/2024 02:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو مداهمة منزل أحد الفنانين... شاهدوا كيف حصلت العمليّة!
Lebanon 24
بالفيديو مداهمة منزل أحد الفنانين... شاهدوا كيف حصلت العمليّة!
15:28 | 2024-03-26
26/03/2024 03:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يتعرّض لأزمة صحية تُدخله المستشفى.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يتعرّض لأزمة صحية تُدخله المستشفى.. شاهدوا الصور
02:40 | 2024-03-27
27/03/2024 02:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من هما شهيدا "غارة سهل بوداي"؟
Lebanon 24
من هما شهيدا "غارة سهل بوداي"؟
14:56 | 2024-03-26
26/03/2024 02:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
7 شهداء بغارة إسرائيلية ليلا على الهبارية.. وفيديوهات وصور حصرية تكشف هول المجزرة
Lebanon 24
7 شهداء بغارة إسرائيلية ليلا على الهبارية.. وفيديوهات وصور حصرية تكشف هول المجزرة
00:00 | 2024-03-27
27/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:54 | 2024-03-27
فنان شهير يكشف: لو لم أكن فناناً لكنت ضابط استخبارات!
08:30 | 2024-03-27
فيديو يُعرض لأوّل مرّة.. نادين نجيم أُصيبت بجروح خطيرة في انفجار المرفأ هكذا كان وضعها
05:49 | 2024-03-27
زوجة فنان لبناني شهير تستعرض سيارتها الفارهة (صور)
04:44 | 2024-03-27
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:34 | 2024-03-27
ببطن منتفخ.. فنانة لبنانية تستعرض حملها في دبي (صور)
03:41 | 2024-03-27
على الطريقة البعلبكية.. عاصي الحلاني "يدبك" مع ابنه الوليد (صور)
فيديو
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
27/03/2024 19:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
27/03/2024 19:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
27/03/2024 19:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24