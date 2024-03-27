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فنون ومشاهير

هذا سبب ابتعاد النجمة الشهيرة عن التمثيل.. هكذا اتخذت قرارها

Lebanon 24
27-03-2024 | 16:52
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قالت الممثلة الأميركية وزوجة النجم ريان جوسلينغ، إيفا مينديز، إن قرارها بالابتعاد عن التمثيل كان لتكريس وقتها لتربية ابنتيها إزميرالدا وأمادا.

وشرحت إيفا خلال مقابلة مع برنامج "توداي"، الأساس الذي بني عليه قرارها ووصفته بأنه "اتفاق غير لفظي" بينها وبين جوسلينغ.
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واشارت الى انها اختارت ان "تعمل في المنزل" مفسحةً المجال لجوسلينج لمواصلة مشواره المهني في التمثيل.


هذا وتحدثت الممثلة بإعجاب عن التزام جوسلينج وشغفه بعمله، مشيرةً إلى أن العمل معه كان تجربة فريدة من نوعها، قائلة: "لم يسبق لي تجربة أي شيء من هذا القبيل؛ الطريقة التي يعمل بها ريان، والتزامه بمهنته، ورغبته بجعل كل شيء على أفضل وجه ممكن، وجعل زملائه النجوم أفضل ما يمكن أن يكونوا".

المصدر: فوشيا
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