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فنون ومشاهير

دي كابريو "مجنون" بفيتوريا.. هل دخلا القفص الذهبي؟

Lebanon 24
27-03-2024 | 17:16
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لفتت عارضة الأزياء وحبيبة النجم ليوناردو دي كابريو، فيتوريا سيريتي، الأنظار بارتدائها خاتمًا فضيًا في إصبع الزفاف، خلال تواجدهما في مدينة لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء.
 
وتناول دي كابريو وسيريتي الطعام معًا في مطعم يوكا، حيث شوهدت فيتوريا وهي تضع يدها بحنان على ظهر دي كابريو، كاشفة عن الخاتم الفضي في إصبعها.
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وذكرت مواقع اعلامية فنيّة أنه "رغم ماضيه المليء بالعلاقات العابرة، يبدو أن دي كابريو قد وجد في تشاركه مع فيتوريا الاهتمامات والآراء، خاصة تلك المتعلقة بالبيئة، وزعمت مصادر عدة أن دي كابريو "مجنون" بفيتوريا، مؤكدًا أن عارضة الأزياء تتمتع "بجميع الصفات التي يبحث عنها ليو في الشريك".

المصدر: فوشيا
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