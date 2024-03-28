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فنون ومشاهير

في بث مباشر.. إعلامية تحرج زميلها وتشنّ هجوماً شرساً عليه

Lebanon 24
28-03-2024 | 00:00
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شنّت الإعلامية بسمة وهبة هجوماً شرساً على الإعلامي العراقي نزار الفارس خلال لقائها معه في برنامج "العرّافة".


وأحرجت وهبة الإعلاميَ العراقي بسبب الأسلوب الذي ينتهجه في الإعلام، قائلةً: "لماذا معظم فيديوهاتك التي أنت سعيد فيها تعتمد على المرأة وجسدها وإثارة المرأة والأسئلة التي تحرج ضيفتك في البرنامج؟".
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وأضافت: "تقول لضيفتك قفي ولفّي وارقصي لي واعملي لي... هل هذا هو الإعلام في نظرك؟!".

بدوره، نفى نزار ما قالته، وردّ: "هذا ليس صحيحاً، لدينا ممثل في العراق اسمه سامي قفطان حصل لقائي معه على 3 ملايين مشاهدة"، لتردّ عليه الإعلامية: "لا أتحدث عن 3 ملايين مشاهدة، ولكن أكثر من تسعة ملايين ونصف المليون مشاهدة بسبب الجسد والجنس والخدع والرقص والتريند والخطوبة... أنت تحصل على الأعلى مشاهدةً بسبب هذه الأمور".
المصدر: لها
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