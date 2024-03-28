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فنون ومشاهير

شقيقة ممثلة لبنانية شهيرة قنصل لبنان في سويسرا.. والأخيرة تزورها في السفارة (صور)

Lebanon 24
28-03-2024 | 03:19
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تتواجد حاليا الممثلة داليدا خليل في سويسرا.

ونشرت داليدا صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أطلت فيها من داخل السفارة اللبنانية في سويسرا، كاشفة ان شقيقتها ساندي أنطون هي السكرتير الأول لدى سفارة لبنان في سويسرا.

والتقت داليدا سفيرة لبنان في سويسرا رولا نور الدين حيث ناقشتا مواضيع فنية واجتماعية مختلفة.
 
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وعلّقت داليدا على الصور قائلة: "سعيدة جدا اليوم بزيارة السكرتير الأول لدى سفارة لبنان في سويسرا أختي ساندي أنطون خليل. وكان لي الشرف أن ألتقي بسعادة السفيرة رولا نور الدين وقد ناقشنا سوياً مواضيع فنية واجتماعية مختلفة".

ونشرت داليدا صورة مع شقيقتها ساندي معلقة عليها بالقول: "مع سعادة القنصل". 
 
 
 

يُذكر ان داليدا غائبة منذ فترة عن الأعمال التمثيلية وهي تتنقل بين لبنان والإمارات حيث تقدم عروضا غنائية في أحد أماكن السهر الشهيرة في دبي.  


المصدر: رصد لبنان 24
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