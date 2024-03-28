فنانة شهيرة تقاضي برنامج رامز جلال: "جسمنا ملك ربنا"

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شنت الفنانة سمية الخشاب، هجوماً حاداً على النجم رامز جلال، بسبب برنامج المقالب الأخير "رامز جاب من الآخر" المذاع خلال شهر رمضان الحالي، وذلك بعد تعرضها لعدة إصابات، وقررت مقاضاة البرنامج واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.وخلال برنامج "تفاعلكم" تحدثت سمية الخشاب، عن المشاهد المحذوفة من حلقتها مع أيتن عامر، وقالت "هما قصوا كتير جدا ليا وأنا بقول رجلي بتوجعني وكتفي وجعني، ولحظة وقعتي كانت وقعة قوية بس هو قص كتير عشان ميبانش إن أنا اتصابت .. وأنا عندي تمزق في الأربطة في رجلي في كتفي ومش بعرف أحرك إيدي بارتياح".وأضافت سمية الخشاب: "اللي يزعل إن ولا حد منهم كجهة انتاجية اتصل بالناس وقال سلامتكم أو أسف... هو احنا في غابة يا جماعة؟ مش مهم الناس يحصلها ايه المهم أطلع أنور وأعمل مشاهدات عالية؟ المهم مصلحتي والباقي يتحرق؟".وأكملت سمية الخشاب: "اللي بيحصل ده مهزلة لا يمكن السكوت عليها، الناس تتأذي في صحتها، ما أنا عملتها معاه 4 سنين قبل كدة بس كنت عارفة إيه اللي بيحصل لكن المرة دي متقالش، عشان في تعمد للأذية يبقى انت كدة متعمد تؤذي الناس، دي جريمة يعاقب عليها القانون، قالي إنه برنامج عادي فورمات".وأوضحت سمية أن هناك العديد من الضيوف المصابين في البرنامج، إذ قالت: "متأكدة ان في تعمد في الأذية والدليل إن مفيش حد اهتم إني اتصابت، ولما رحت للمستشفى قالولي انت مش أول حالة، امبارح جالنا 3 حالات من عند رامز".وتابعت: "أقل حد اتصاب حصله كدمات متعددة في جسمه، معقول انتوا عارفين بتكسروا في الناس كل يوم ومكملين تصوير؟ وقال أصل الناس ماضية على إنهم موافقين على جميع الملابسات والظروف الخاصة بالبرنامج. يعني ايه؟ أنا موافقة إني اتكسر؟ أصلا مفيش عقد بيننا بس لو حتى فيه عقد، جسمنا ده مش ملكنا، ده ملك ربنا، فمش من حقك تؤذي جسمي صحيا ونفسيا وعصبيا، فده ضد حقوق الانسان وضد القانون".أما عن سبب نشرها صورة من البرنامج يوم عرض الحلقة، قالت الخشاب: "الصورة اللي نزلتها كتبت عليها مش هسيب حقي منك يا رامز".وتابعت سمية الخشاب: "ساعة ما بتقعي مش بتحسي قوي بالوجع. لكن بعدها حسيت بالوجع وكنت بعرج. رجليا الشمال مكنتش عارفة أدوس عليها. مبتلحقيش تاخدي نفسك في البرنامج، كله مفاجآت وانت مش مستوعبة اللي حصلك. بعد ما خلص البرنامج قلتلهم رجلي وارمة وبعرج ومسنودة على صديقتي، رجعت الفندق قلتلهم ودوني المستشفى، قالولي لا اصل مفيش حد، رحت المستشفى تاني يوم الصبح وعندي تقارير طبية مختومة وعندي كدمات متعددة وتمزق في الأربطة وكوارث، لسة متعالجتش، أنا قعدت 10 أيام عشان أقدر أنزل وشلت الجبس عشان أرجع التصوير، وبدوس على رجلي لحد اللحظة دي إن رجلي ما زالت وارمة... ليه ما زالت وارمة؟ عشان متعالجتش.. لو هتعالج هحط جبس ومش هعرف أصور المسلسل والمنتج هيروح في داهية... انت متخيلة الموقف اللي أنا فيه".وأنهت سمية الخشاب حديثها قائلة: "أنا رفعت قضية فعلا ومن تاني يوم وأنا عاملة إجراء وفي طلب للنائب العام إن ينظر للموضوع. أنا متأكدة إن في ناس اتصابت ومش عايزين يقولوا عشان خايفين MBC تزعل منهم بس هي قناة محترمة وهي بتعرض البرنامج ومش الجهة المنتجة له، أنا يعني صحتي دي محدش هيزعل عليها؟ كله إلا الأذية".