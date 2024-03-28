عارضة الازياء الشهيرة تتعرض لهجوم جديد.. والسبب؟

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تعرّضت عارضة الأزياء جيجي حديد للهجوم من قبل مؤيدي القضية الفلسطينية، لتجاهلها ما يتعرض له أهالي قطاع غزة من إبادة جماعية عبر الترويج لمنتجات تدعم العدو الإسرائيلي.وكانت قد شاركت جيجي في إعلان تجاري لصالح العلامة التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل "Maybelline"، حيث تألقت بإطلالتين في جلسة تصوير مثيرة، اتخذت من حي سوهو في مدينة نيويورك مكانا لها.وعبّر العديد من المتابعين عن استياءهم من استمرار جيجي في العمل لدى شركة "Maybelline"، متجاهلة دعوات المقاطعة، فكتبت إحداهن:" يا للعار أن تؤيدي قتلة شعب فلسطين رغم أنك فلسطينية؟؟!".