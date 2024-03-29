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فنون ومشاهير

متى تدخل الانفلونسر المشهورة القفص الذهبي؟

Lebanon 24
29-03-2024 | 00:00
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كشفت الفنانة والانفلونسر السورية بيسان إسماعيل، عن تحضيراتها النهائية لإقامة حفل خطوبتها على محمود ماهر.


وفي حديث لـ"فوشيا"، قالت بيسان: "نحن الآن نستعد لإقامة حفل الخطوبة، الذي من المقرر أن يقام بعد عيد الفطر المبارك، هو الذي يشغل كل تفكيرنا حاليا".
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وعن موعد حفل الزفاف، ذكرت بيسان: "لم نحدد موعد نهائي بعد، ولكن لن يقام قبل عام أو عامين، لأننا أعلنا خطبتنا منذ أشهر".


الى ذلك، قالت بيسان: "أحب أن أخوض تجربة التمثيل، وأحب أن أجرب نفسي فيها، ربما يتحقق هذا الأمر قريبا".
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