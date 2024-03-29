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فنون ومشاهير

نادين نجيم في ورطة كبيرة.. والجمهور: "الله يريح قلبك" فما القصة؟

Lebanon 24
29-03-2024 | 01:59
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تتسارع الأحداث في مسلسل "2024" الذي انطلق عرضه مؤخراً بوتيرة كبيرة، بعد نجاح النقيب "سما" الشخصية التي تؤديها الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في إنقاذ رئيس المافيا "ناظم الديب" من المستشفى حيث يخضع لحراسة من الشرطة.
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وتستطيع "سما" اقتحام المكان، متأملة أن تتم مقايضته على ابنتها "ميرا" التي اختطفت على يد عصابة "لؤي" الشخصية التي يقدمها الفنان محمد الأحمد، بمساعدة "رسمية"، الشخصية التي تؤديها الفنانة كارمن لبس، وتنجح في وضعه في مركبة الإسعاف للتوجه نحو ابنه "لؤي" الذي ينتظر عملية تبادل والده مقابل "ميرا".

لكن يفاجأ "لؤي" بوفاة والده في سيارة الإسعاف جراء تدهور وضعه الصحي، وتنقلب الأحداث، وتبدأ الأولى بالتساؤل حول كيفية إنقاذ ابنتها في ظل وفاة ناظم.

وقد تمت عملية التسليم في وقتها، بينما تبدأ الشرطة بجمع دلائل تهريب "ناظم"، في هذه اللحظة يتم الإفراج عن جثته و"ميرا" لكن "لؤي" فوجئ بمقتل والده.

 وخلال أحداث الحلقة، تبدأ عملية اشتباك بالرصاص بين الطرفين، ويطلب "لؤي" من "رسمية" قتل "ميرا" انتقاماً من الذي حصل، ويتصاعد التوتر عندما تبدأ "رسمية" بتنفيذ المهام وإطلاق الرصاص على "ميرا".


عملية الاشتباك بإطلاق الرصاص، تنتهي بقتل مرافقي "لؤي"، بينما تستطيع "سما" الهروب والعودة إلى منزلها بدون "ميرا"، وعندها تتذكر لحظاتها الجميلة مع ابنتها البعيدة عنها، وتحاول الانتحار بالمسدس.

وتنتهي الحلقة بطرح التساؤلات هل قتلت "ميرا" أم أنها ستأخذها "رسمية" لتربيها؟
 
 
وقد تفاعل الجمهور مع الحلقة الـ 3، وأشاد البعض بأداء نادين العالي، كذلك تعاطفوا مع حالة النقيب "سما"، اذ قالت إحدى المتابعات: "الله يريح قلبك ما فيها الأم تكون بعدية عن أولادها". (فوشيا)


 
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