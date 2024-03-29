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فنون ومشاهير

فقدت وعيها: ماغي بوغصن بحالة هستيرية في المستشفى.. هل هي حامل؟

Lebanon 24
29-03-2024 | 03:47
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يُحقق مسلسل "ع أمل" وأحداثه المشوقة نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه في شهر رمضان المبارك، وقد شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشرة جانبًا من الغموض الذي كان يحيط بـ"نبال" شخصية الفنان مهيار خضور، وسط حالة من التشويق حول حقيقة حمل "يسار" شخصية الفنانة ماغي بوغصن، بعد أن فقدت الوعي.
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ووثقت أحداث الحلقة سبب إصرار "نبال" الشديد على التقرب من "يسار"، ليتبين أنها كانت سببًا في وفاة ابنتيه، على حد قوله.

من جانبه يحاول "سيف" شخصية الفنان عمار شلق فهم ما يدور في عقل "ضحى" شخصية كارول عبود والتقرب منها، حتى لا يتسنى لها التفكير بأخيه رباح شخصية جلال الجردي.

وعلى صعيد آخر، كشفت "ريا" شخصية ريان حركة لـ "ضحى" أن مكان تواجد جدتها كان في بيروت، وتحديدًا في منزل "يسار"، فيما بدأت "يسار" تعيش حالة الخوف على ابنتها "فرح" خاصة بعد حالتها المأساوية التي رأتها فيها.

وفي مشهد مثير للانتباه، فقدت "يسار" الوعي في المستشفى ليمسكها أخوها "رباح" سريعا على الأرض، واجتمع معها أيضا أخوها سيف، لتصيبها حالة هستيرية بعد رؤيتهما.

وانتهت الحلقة التاسعة عشرة بتشويق الجمهور لنتيجة حمل يسار. (فوشيا)
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