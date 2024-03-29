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فنون ومشاهير

بعد بيكيه.. شاكيرا في علاقة عاطفية مع نجم يصغرها بـ16 عاماً هذا اسمه!

Lebanon 24
29-03-2024 | 04:58
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تعيش النجمة الكولومبية شاكيرا علاقة عاطفية محتملة مع نجم مسلسل Emily in Paris لوسيان لافيسكونت الذي يصغرها بـ16 عاماً، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية أميركية.

وشوهدت شاكيراً (47 عاماً) مساء الثلثاء مع لافيسكونت (31 عاماً)، خلال تناولهما العشاء معاً في مطعم "كاربوني" الإيطالي في ساحة التايمز بنيويورك، ومغادرتهما معاً في السيارة عينها في وقت متأخر من الليل.
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وكان لافيسكونت قد أدّى دور البطولة في كليب أغنية شاكيرا الجديدة Puntería التي أطلقتها أخيراً من مجموعتها الغنائية Las Mujeres Ya No Lloran.
 
 
وظهر الثنائي بإطلالات سوداء متناسقة، فاختارت شاكيراً "كورسيه" (مشدّّ) من الدانتيل بالأربطة الجلدية، مع بنطال "كارغو" من الساتان، وانتعلت حذاء بمقدّمة مدبّبة، بينما ارتدى لافيسكونت سترة جلدية خاصة بسائقي الدرّاجات النارية باللونَين الرمادي والأسود. (لها)
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