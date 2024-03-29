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فنون ومشاهير

ممثلة لبنانيّة تحتفل بعيد ميلاد إبنتها... أصبحت شابة جميلة بعمر الـ18 (صور)

Lebanon 24
29-03-2024 | 08:32
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احتفلت الممثلة دوجا حجازي، بعيد ميلاد إبنتها الـ18.
 
 
وفاجأت حجازي إبنتها بقالب حلوى، وبدأت ترقص إحتفالاً.
 
 
وقالت دوجا: "محلاها بنتي، عيد ميلاد سعيد".
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وأثنى متابعو الممثلة اللبنانيّة على جمال إبنتها، التي أصبحت تُشبه والدتها كثيراً.
 
 
 
 
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