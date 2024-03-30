Advertisement

فنون ومشاهير

سلافة معمار بخطر.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
30-03-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1180880-638473470057545580.png
Doc-P-1180880-638473470057545580.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبحت النجمة سلافة معمار، التي تؤدي شخصية "سكر" في مسلسل "ولاد بديعة" في الخطر، هي وشقيقها "ياسين" يامن حجلي، بعد سرقة السبائك الذهبية من "يمان" عدنان أبو الشامات. 


وفي التفاصيل، اتفقت "سكر" مع شقيقها "ياسين" على وضع خطة محكمة لسرقة السبائك بعدما نجح "السبكي" وسام رضا، باكتشاف المكان الذي وضعها فيه "يمان"، وينجحان بذلك.
Advertisement


لاحقًا يكتشف "يمان" أمر السرقة، ويثور غضبا، ثم يُسارع لملاحقة "سكر وياسين" والقبض عليهما.


يقتل "يمان" مُرافق "سكر" الشخصي الذي يدعى "غاندي" ثم يتصل بها ويوجه لها التهديدات بأنه في حال لم تعد إليه السبائك، فإنه سيعلن الحرب عليها وعلى "ياسين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:02 | 2024-03-30
01:52 | 2024-03-30
01:16 | 2024-03-30
16:20 | 2024-03-29
15:06 | 2024-03-29
10:30 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24