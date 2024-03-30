سلافة معمار بخطر.. ماذا في التفاصيل؟

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أصبحت النجمة سلافة معمار، التي تؤدي شخصية "سكر" في مسلسل "ولاد بديعة" في الخطر، هي وشقيقها "ياسين" يامن حجلي، بعد سرقة السبائك الذهبية من "يمان" عدنان أبو الشامات.وفي التفاصيل، اتفقت "سكر" مع شقيقها "ياسين" على وضع خطة محكمة لسرقة السبائك بعدما نجح "السبكي" وسام رضا، باكتشاف المكان الذي وضعها فيه "يمان"، وينجحان بذلك.لاحقًا يكتشف "يمان" أمر السرقة، ويثور غضبا، ثم يُسارع لملاحقة "سكر وياسين" والقبض عليهما.يقتل "يمان" مُرافق "سكر" الشخصي الذي يدعى "غاندي" ثم يتصل بها ويوجه لها التهديدات بأنه في حال لم تعد إليه السبائك، فإنه سيعلن الحرب عليها وعلى "ياسين".