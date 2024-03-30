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فنون ومشاهير

يفتخر بارتدائها تصاميمه.. هذا ما كشفه المصمم ايلي صعب عن السيدة فيروز (فيديو)

Lebanon 24
30-03-2024 | 01:16
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أطل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب في برنامج Big time Podcast مع الإعلامي المصري عمرو أديب.

وكشف عن علاقته الجميلة بالسيدة فيروز وقال:" التقيت بها منذ سنة تقريبا، مضيفا: "هي إنسانة لا تتكرر ولا تشبه أحداً... طريقتها استقبالها وضحكتها.... فهي إنسانة فوق فوق فوق، وهي ما زالت بنفس الروح والضحكة ولديها روح شبابية كبنت عمرها 20 سنة، وهي تأخذ مني فساتين من حوالى 30 سنة".

وأضاف صعب: "استطاعت فيروز أن تشرح للعالم أن البساطة هي طريق النجاح".
 
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وارتدت السيدة فيروز تصاميم المصمم اللبناني لفترة طويلة وبإطلالات أذهلت محبيها على مر الزمن، حيث كانت الإطلالة الأخيرة التي أطلت بها من تصميم صعب خلال لقائها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لبنان، حيث أطلت بفستان على هيئة قميص طويل أنيق مطرز باللون الذهبي. (البوابة)


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