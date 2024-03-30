بطريقة رومانسية.. مُذيعة أخبار الـ MTV تحتفل بعيد ميلاد زوجها (فيديو)

عايدت المُراسلة ومذيعة الأخبار في قناة الـ mtv جويس عقيقي زوجها بول شكور وذلك بمناسبة عيد ميلاده.



ونشرت جويس فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام يتضمن لقطات جمعتها بزوجها، وعلّقت عليه بالقول: "ع قبال كلّ العمر يا أحلى ما في العمر".

يُذكر ان جويس تزوجت من بول شكور في آب الماضي بحفل أقيم بحضور الأهل والأصدقاء.



