المصل في يدها.. أنابيلا هلال في المستشفى! (صورة)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج انابيلا هلال فيديوهات عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



ووثقت انابيلا من خلال الفيديوهات تواجدها في مستشفى زوجها طبيب التجميل نادر صعب، وأطلت وفي يدها مصل، مشيرة إلى انه يحتوي على فيتامينات تؤمن نضارة للوجه والجسم لاسيما وانها ستكون في رحلة إلى إيطاليا لمدة أسبوعين.

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