وليد توفيق الى التمثيل مجددًا؟

كشف الفنان اللبناني وليد توفيق، عن شروط عودته للتمثيل مجدداً، كما أكد في حواره مع موقع "فوشيا" أن أغنيات ألبومه الغنائي الأخير، تم طرحها جميعها بالتعاون مع روتانا قبل حلول شهر رمضان الفضيل، وأنه بصدد تحضير أغنية "سنغل" ستطرح في عيد الفطر.

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وقال توفيق: ألبومي الجديد يتضمن 5 أغنيات، وأطلقتهم جميعا قبل حلول شهر رمضان الكريم، ولكن هناك أغنية مصرية رائعة أتعاون فيها مع الشاعر المصري هاني عبد الكريم، يقول مطلعها: "كل يوم ببعت السلام، والرسايل مبتتقريش".

وعن إمكانية عودته للسينما مرة أخرى بعد النجاح الكبير الذي حققه في ثمانينات القرن الماضي، قال: أنا بعشق السينما، ودائما ما أمثل في حياتي اليومية، ولكن لو وجدت النص المناسب، والذي يناسب عمري الحالي، سأوافق، وأفضل حالياً الدراما التلفزيونية.

ويفضل توفيق في حال موافقته على المشاركة في أي عمل درامي، ألا يكون مرتبطاً بالعرض في شهر رمضان، وقال: لا أعلم سبب عرض كافة الأعمال الدرامية في شهر رمضان، ولكن بشكل عام لو هناك نص جيد متوافق مع شروطي، سأوافق عليه.

يذكر أن الفنان وليد توفيق كان قد شارك مؤخراً في حفل اطلاق عطور "طيف الإمارات" مع نخبة من الفنانين العرب وشارك بتقديم أغنيته الشهيرة "أنزل يا جميل على الساحة" رفقة يارا وفايز السعيد. (فوشيا)