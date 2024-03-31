بكلمات مؤثرة.. هكذا احتفل حسن الرداد بعيد ميلاد إيمي سمير غانم

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إحتفل الفنان المصري حسن الرداد بعيد ميلاد زوجته، الفنانة إيمي سمير غانم الـ37.ونشر الرداد على حسابه عبر "إنستغرام" صورة لزوجته إيمي، مرفقة بتعليق: "كل سنة وأنت طيبة يا ألذ وأخف دم في مصر كلها، عقبال مليون سنة ودايما سعيدة وناجحة ومحبوبة ومنورة حياتنا يا حبيبتي".ونال المنشور تفاعلاً واسعاً من قبل متابعيه، الذين تمنوا لها العمر الطويل بالسعادة والصحة، ولم ينسوا أن يبدو إعجابهم بالعلاقة المميزة بين الثنائي.