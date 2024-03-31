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فنون ومشاهير

بكلمات مؤثرة.. هكذا احتفل حسن الرداد بعيد ميلاد إيمي سمير غانم

Lebanon 24
31-03-2024 | 10:35
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إحتفل الفنان المصري حسن الرداد بعيد ميلاد زوجته، الفنانة إيمي سمير غانم الـ37. 

ونشر الرداد على حسابه عبر "إنستغرام" صورة لزوجته إيمي، مرفقة بتعليق: "كل سنة وأنت طيبة يا ألذ وأخف دم في مصر كلها، عقبال مليون سنة ودايما سعيدة وناجحة ومحبوبة ومنورة حياتنا يا حبيبتي".
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ونال المنشور تفاعلاً واسعاً من قبل متابعيه، الذين تمنوا لها العمر الطويل بالسعادة والصحة، ولم ينسوا أن يبدو إعجابهم بالعلاقة المميزة بين الثنائي.

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