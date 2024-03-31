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فنون ومشاهير

بعد تعرّضه لأزمة قلبية.. محمد هنيدي يُنقل إلى المستشفى وهذا وضعه الصحي! (صورة)

Lebanon 24
31-03-2024 | 13:29
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تعرض الفنان المصري محمد هنيدي لوعكة صحية في القلب، اضطر على إثرها الطبيب المعالج له لنقله إلى المستشفى حيث أخضعه على الفور لعدة فحوصات وتحاليل، نتيجة شعوره بحدوث بعض المضاعفات والقصور في القلب.

وعن تفاصيل حالته الصحية، كشف الدكتور علاء ياسر استشاري أمراض القلب والطبيب المعالج لـهنيدي عن حالة الفنانن بعد مروره بوعكة، حيث نشر صورة له من داخل المستشفى، بعد خضوعه لعدة فحوصات وتحاليل، وكتب عليها: "في ليلة من ليالي رمضان، اطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين".
 
وأضاف: "اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات.... اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة.. والحمد لله قلبه زي الحديد.. وربنا يجعله سبب لسعادة الناس في الخير".
 
 
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محمد هنيدي يتعرض لأزمة قلبية وهذا وضعه الصحي
 
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