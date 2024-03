بحادث درّاجة نارية.. وفاة ممثل شهير عن 27 عامًا من هو؟! (صورة)

توفي الممثل الأميركي البريطاني تشانس بيردومو، الذي اشتهر بأدواره في سلسلة Chilling Adventures of Sabrina وGen V وAfter، عن عمرٍ ناهز 27 عاماً بسبب حادث دراجة نارية.

وأصدر وكيل أعماله بيانًا رسميًا أكّد فيه وفاة الفنان الشاب، وقال فيه: "ببالغ الحزن والاسى نعلن وفاة تشانس بيردومو بشكل صادم، وذلك بعد اصابته اثر حادثة درّاجة ناريّة".

وتابع الوكيل في بيانه قائلًا: "أكدت السلطات المحلية عدم وجود أي ضحايا آخرين نتيجة الحادث الأليم، وعرف عن الراحل تشايس شغفه الكبير بالفنون ومحبته للحياة ونطلب من الجمهور احترام رغبة العائلة من اجل الخصوصية حيث يعيشون فترة صعبة جدًا".

وقد ولد تشانس بيردومو في لوس أنجلوس، بينما نشأ في ساوثهامبتون بإنجلترا، بعد تخرجه في المدرسة الثانوية، درس القانون، لكنه غير مساره وتحول إلى الفنون، وبدأ مهنة التمثيل في مسرح الشباب الوطني في لندن، بينما بدأ مسيرته التمثيلية في عام 2017 بدور في مسلسل Hetty Feather على قناة CBBC.



لعب دور البطولة في دور أمبروز سبيلمان في سلسلة Chilling Adventures of Sabrina من عام 2018 إلى 2020، وقام بأداء دور لندون غبسون في الأفلام الثلاثة: After We Fell، After Ever Happy، وAfter Everything، لعب أيضاً البطولة في فيلم Bad Man، وهو فيلم مستقل مستوحى من قصة حقيقية انتهى إنتاجه في شباط. (سيدتي- البوابة)