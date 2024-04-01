شيريهان ضُرتها.. النجمة الشهيرة تُفاجئ الجمهور بعمرها الحقيقي (فيديو)

شاركت النجمة المصرية إسعاد يونس في برنامج "بودكاست بيغ تايم Podcast Big Time مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة.



وتناول اللقاء العديد من الملفات المشوقة والجوانب الخاصة من شخصيتها، كما سلط الضوء على جوانب عدة من حياة النجمة المحبوبة التي تظهر في سباق الدراما الرمضاني لهذا العام من خلال الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد".



ومن أبرز الملفات التي تطرقت النجمة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس للحديث عنها هي علاقتها بزوجها رجل الأعمال علاء الخواجة، وعلاقتها الرائعة بضرّتها الفنانة المحبوبة شريهان، حيث أكدت أنهم أسرة واحدة وتربطهما علاقة قوية جدا.

إسعاد يونس، الملقبة بـ"صاحبة السعادة" نسبة إلى برنامجها الناجح الذي يحمل نفس الاسم، تحدثت عن ضرّتها شريهان وكيف تحولت علاقتهما لصداقة وحب وعمرو أديب كالعادة حاول "يهدي النفوس" بينهما.



كما وصفت إسعاد يونس زوجها، بعد 40 سنة زواج، وصفته بالقول: "برنس، عظيم وأنبل الرجال".



وكانت اللحظة التي كشفت فيها إسعاد يونس عن سنها الحقيقي لعمرو أديب من ألطف اللحظات خلال اللقاء، حيث كشفت أنها على وشك إتمام العام 74 من عمرها في نيسان الحالي، وسط ذهول من عمرو أديب وأصالة.(العربية)



