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فنون ومشاهير
ماغي بو غصن تجهض جنينها.. ومُشادة مع بديع أبو شقرا
Lebanon 24
01-04-2024
|
00:41
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يواصل مسلسل "ع امل" نجاحه خلال فترة عرضه في شهر رمضان المبارك.
وشهدت الحلقة 22 منه مشادة كلامية بين "يسار" شخصية الممثلة ماغي بوغصن، وعشيقها ومنتج برنامجها "جلال" شخصية الممثل بديع أبو شقرا.
وتجادل الثنائي حول السبب في انتشار خبر حملها منه، حيث اتهمته بتسريب الخبر للصحافة كي يتسنى له العيش معها وتركها لـ"نبال" زوجها الذي يقوم بدوره الممثل مهيار خضور.
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ومع هذه الأحداث، تنتظر "يسار" لقائها بابنتها "ملاك" التي جاءت من الضيعة إليها حتى تستشيرها حول العلاقة بين "هديل" وزوج أختها "ريا".
واجتمعت "فرح" شخصية مارلين نعمة و"ملاك" و"يسار" في بيت واحد، لتبدأ "ملاك" بالحديث عن كرهها لوالدتها التي تجهل بأنها "يسار".
وضمن الأحداث أيضًا، ما زال "سيف" شخصية الممثل عمار شلق، وشقيقه "رباح" شخصية الممثل طلال الجردي، يتجادلان حول زواج شقيقتهما "رهف" لـ"يونس"، لتنتهي الأمور بالتخطيط لزواجهما بالسر والسفر إلى أميركا.
وازدادت القصة تشويقاً بعدما بدأ "نبال" بقراءة مذكرات "يسار" لابنتها ملاك، وقام بوضع الحبوب لـ"يسار" في كأس العصير، لتجهض طفلها من جلال، وهو ما أراد.
وفي نهاية الحلقة قام "نبال" بعد قراءة مذكرات "يسار"، بلقاء أخيها "سيف" لكشف حقيقة تنكر "سهاد" بشخصية "يسار" المذيعة. (فوشيا)
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