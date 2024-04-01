Advertisement

فنون ومشاهير

ماغي بو غصن تجهض جنينها.. ومُشادة مع بديع أبو شقرا

Lebanon 24
01-04-2024 | 00:41
A-
A+
Doc-P-1181634-638475547295553543.png
Doc-P-1181634-638475547295553543.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل مسلسل "ع امل" نجاحه خلال فترة عرضه في شهر رمضان المبارك.

وشهدت الحلقة 22 منه مشادة كلامية بين "يسار" شخصية الممثلة ماغي بوغصن، وعشيقها ومنتج برنامجها "جلال" شخصية الممثل بديع أبو شقرا.

وتجادل الثنائي حول السبب في انتشار خبر حملها منه، حيث اتهمته بتسريب الخبر للصحافة كي يتسنى له العيش معها وتركها لـ"نبال" زوجها الذي يقوم بدوره الممثل مهيار خضور.
Advertisement

ومع هذه الأحداث، تنتظر "يسار" لقائها بابنتها "ملاك" التي جاءت من الضيعة إليها حتى تستشيرها حول العلاقة بين "هديل" وزوج أختها "ريا".

واجتمعت "فرح" شخصية مارلين نعمة و"ملاك" و"يسار" في بيت واحد، لتبدأ "ملاك" بالحديث عن كرهها لوالدتها التي تجهل بأنها "يسار".

وضمن الأحداث أيضًا، ما زال "سيف" شخصية الممثل عمار شلق، وشقيقه "رباح" شخصية الممثل طلال الجردي، يتجادلان حول زواج شقيقتهما "رهف" لـ"يونس"، لتنتهي الأمور بالتخطيط لزواجهما بالسر والسفر إلى أميركا.

وازدادت القصة تشويقاً بعدما بدأ "نبال" بقراءة مذكرات "يسار" لابنتها ملاك، وقام بوضع الحبوب لـ"يسار" في كأس العصير، لتجهض طفلها من جلال، وهو ما أراد.
وفي نهاية الحلقة قام "نبال" بعد قراءة مذكرات "يسار"، بلقاء أخيها "سيف" لكشف حقيقة تنكر "سهاد" بشخصية "يسار" المذيعة. (فوشيا)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:13 | 2024-04-01
01:45 | 2024-04-01
00:14 | 2024-04-01
23:02 | 2024-03-31
23:00 | 2024-03-31
14:54 | 2024-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24