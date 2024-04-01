تُشارك بمسلسل رمضاني: هذه الممثلة الجميلة إبنة نجم معروف.. خمنوا من يكون!؟ (صور)

استذكرت الفنانة المصرية الشابة ميران عبدالوارث والدها الراحل النجم أحمد عبدالوارث واكدت انها لا تخبر الجميع بأنه والدها كي لا تتغيّر طريقة تعاملهم معها.



وأكدت في لقاء ببرنامج gossiponline أنها خجولة ولا تفضل أن تخبر أحد في الوسط الفني انها إبنة النجم الراحل، بل تفضل أن تبقي الأمور على طبيعتها كي لا تتغيّر معاملة أحد معها.

Advertisement

وتحرص الشابة على إثبات نفسها في الساحة الفنية من خلال الأدوار التي تقدمها، حيث تشارك أخيراً في مسلسل "كامل العدد + 1" الذي يعرض حالياً ضمن دراما رمضان 2024، وهو من بطولة شريف سلامة ودينا الشربيني. وتجسد شخصية "ملك طايع". (لها)









