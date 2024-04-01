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فنون ومشاهير

تُشارك بمسلسل رمضاني: هذه الممثلة الجميلة إبنة نجم معروف.. خمنوا من يكون!؟ (صور)

Lebanon 24
01-04-2024 | 04:30
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استذكرت الفنانة المصرية الشابة ميران عبدالوارث والدها الراحل النجم أحمد عبدالوارث واكدت انها لا تخبر الجميع بأنه والدها كي لا تتغيّر طريقة تعاملهم معها.

وأكدت في لقاء ببرنامج gossiponline أنها خجولة ولا تفضل أن تخبر أحد في الوسط الفني انها إبنة النجم الراحل، بل تفضل أن تبقي الأمور على طبيعتها كي لا تتغيّر معاملة أحد معها.
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وتحرص الشابة على إثبات نفسها في الساحة الفنية من خلال الأدوار التي تقدمها، حيث تشارك أخيراً في مسلسل "كامل العدد + 1" الذي يعرض حالياً ضمن دراما رمضان 2024، وهو من بطولة شريف سلامة ودينا الشربيني. وتجسد شخصية "ملك طايع". (لها)




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