فنان شهير في المستشفى بسبب وعكة صحيّة غير عادية.. هل تجاوز مرحلة الخطر؟!

تعرّض الفنان صبري عبد المنعم لمشكلة صحية في الرئة، استوجبت نقله الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بحسب ما كشفه موقع "لها".



وكشف مصدر طبي من داخل المستشفى، أن صبري عبد المنعم تجاوز مرحلة الخطر، ولا يزال يخضع للرقابة الطبية، ومن المنتظر خروجه من المستشفى خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أن حالته الصحية جيدة، وأنه دخل المستشفى بسبب عدم المقدرة على التنفس بشكل طبيعي.

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يُذكر أن صبري عبد المنعم يشارك في موسم رمضان الحالي، من خلال مسلسل "بيت الرفاعي"، حيث يؤدي فيه دور رجل يملك مصنعاً، ويتعرض لظروف ما مع أمير كرارة، تقلب حياته رأساً على عقب.



ويشارك في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" عدد كبير من النجوم، على رأسهم: أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد رزق، محمد لطفي، تامر نبيل، وهو من إخراج أحمد نادر جلال. (لها)