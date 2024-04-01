فنانة لبنانية في موقف صعب وخطير.. أسد هجم عليها وأوقعها أرضاً شاهدوا ما حصل!

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تعرّضت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني لموقف صعب وخطير، خلال مشاركتها في إحدى برامج المقالب.فخلال حلولها ضيفة على برنامج مقالب، هجم أسد على دومينيك وأطاحها أرضاً، بسبب صراخها الشديد بعد أن رمي مدرّب الأسود، عقرباً كبيراً على شعرها، فخرج الأسد عن السيطرة وهجم عليها وحاول عضها لكن سرعان ما ابعدوه عنها.واثر هذا، تهجمت الفنانة على مدرّب الأسود ومقدم البرنامج بالضرب.وقد وثق مقطع فيديو نشرته صفحة حوراني على فيسبوك، لحظة هجوم الأسد عليها، مشيرة إلى أن البرنامج أوقف عن النشر، والضيوف رفعوا قضية على المقدم.