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فنون ومشاهير

خبر وفاتها هزّ الوسط الفني.. هذه نصائح والدة سيرين عبد النور لها في أيامها الأخيرة

Lebanon 24
01-04-2024 | 09:35
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هزّ خبر وفاة والدة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، السيدة الراحلة سيلفي قطوف بعد صراع مع المرض، الوسط الفني.
 
 
وبعد الخبر الأليم، نشر موقع "فوشيا" مقابلة سابقة مع سيرين، كشفت فيها عن النصائح التي كانت تقدمها لها والدتها الراحلة لمساعدتها على الاستمرار في مسيرتها الفنية، وقالت إن والدتها كانت تحاول دائماً مدها بالقوة، والدعاء لها.
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وأشارت سيرين إلى أن والدتها كانت تردد في أيامها الأخيرة ذات الدعاء لها، وهو: "الله يحميكي من كل شر. ما تخافي الله شايف كل شي. لا يصح إلا الصحيح"، مؤكدة أن دعوات والدتها كانت تمدها بالقوة، خاصة أنها تقول لها دوما أن الله يعرف حقيقة ما يجري، وأن هذه الدعوات كانت تخفف الهموم عليها.

وكانت الفنانة سيرين عبد النورأعلنت وفاة والدتها في أحد المستشفيات في العاصمة بيروت، مساء أمس الأحد، ونشرت صورة تجمعها بوالدتها من المستشفى خلال تلقيها العلاج الكيماوي قبل رحيلها، وكتبت عبر خاصية الستوري في منصة "إنستغرام": "إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي". (فوشيا)
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