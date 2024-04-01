النجوم يعزون سيرين عبدالنور بوفاة والدتها: "خسارة كبيرة"

فارقت والدة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الحياة، بعد صراع مع المرض، حيث أعلنت سيرين الخبر الحزين في صورة نشرتها على حسابها عبر انستغرام.

من جهتها، الفنانة نانسي عجرم، واست سيرين بهذه الكلمات اذ كتبت في تغريدة: "أي كلام منقولو بهيك موقف صعب ما بعبّر، سيرين الله يرحم والدتك، بعرف وجعك كبير وولا شي بعزّي، بس أكيد مطرح ما هي عم تحميكِ وفخورة فيكِ كتير.. قلبي معك ومع عايلتك، الله يصبركن، عم نذكركن بصلاتنا".

اما الممثل السوري محمود نصر، فقد كتب في تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس": "والدة الصديقة و الزميلة سيرين عبد النور في ذمة الله، الله يرحم روحها ، فليكن ذكراها مؤبدا، العمر الك والبركة فيكي سيرين الغالية"، كما كتبت الممثلة السورية سلافة معمار: "الله يرحم والدتك سيرين، العمر الك ولعيلتك والله يصبركن يا رب".

بدورها، الممثلة اللبنانية كارمن لبس، كتبت في تغريدة على حسابها: "حبيبتي سيرين كتير زعّلني الخبر، تعازيّي إلك ولعيلتك والله يصبّر قلبك، ما في كلام يواسي هيك خسارة، نفسا بالسما"، كما كتب الفنان اللبناني نادر الاتات: "خسارة كبيرة كتير ما بتتعوض!! الرحمة لروحها حبيبتي سيرين الله يعطيكي القوة والصبر".

( الجديد)