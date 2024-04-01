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فنون ومشاهير

ظهور نادر لـ والدة سيرين عبد النور قبل وفاتها يدمي القلوب.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
01-04-2024 | 15:00
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انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يجمع الممثلة سيرين عبد النور ووالدتها الراحلة قبل وفاتها، حيث بدت الأخيرة بوجه شاحب ووجهت رسالة مؤثرة للمتابعين.

وفي التفاصيل، يبدو ان هذا الفيديو كانت قد شاركته الفنانة سيرين عبد النور في وقت سابق على حسابها عبر انستغرام، وتحديدا في الفترة التي كان يواجه فيها البلد جائحة كورونا، اذ ظهرت سيرين مع والدتها من منزلها وراحوا يدعون المتابعين للبقاء في بيوتهم، اذ قالت والدة سيرين في الفيديو: "الفرج قريب انشالله".

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حزنهم لفقدان سيرين عبد النور لوالدتها، متمنين لها الصبر والسلوان ولوالدتها الرحمة.

( الجديد)
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