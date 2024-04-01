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فنون ومشاهير

مفاجأة... إعلامية لبنانية شهيرة تشارك للمرة الاولى في مسلسل رمضاني

Lebanon 24
01-04-2024 | 14:45
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أعلنت الإعلامية رابعة الزيات عن مشاركتها في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "نظرة حب".
 
 
 
في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على تطبيق " إنستغرام"، شوّقت الزيات جمهورها لتجربتها الجديدة، تاركة تساؤلات عدّة حول طبيعة دورها في المسلسل.
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وكشفت في حديث صحفي، أن مشاركتها ستكون في حلقة واحدة في دور وشخصيّة تشبهها إلى حدّ كبير في الحياة، مؤكّدة أنها ليست ممثلة ولا تطرح نفسها لذلك لكنها أحبت خوض هذه المغامرة الجديدة في عمل يشبهها كثيراً.
 
 
كما اشارت إلى أنها منفتحة على أي نقد أو رأي تسمعه سواء كان إيجابيا أم سلبيّاً.
 
 
يذكر أن مسلسل "نظرة حب" الذي يعرض خلال شهر رمضان هو من بطولة باسل خياط وكارمن بصيبص، ومن إنتاج إيبلا للإنتاج الفنّي. 
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