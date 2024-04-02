"احترموا الشهر الفضيل".. مشهد في مسلسل "تاج" يُثير غضب الجمهور ويتجاوز الحدود (فيديو)

يُحقق مسلسل "تاج" بطولة النجمين السوريين بسام كوسا وتيم حسن نجاحا كبيرا الا انه تعرّض مؤخرا للهجوم بسبب تضمنه مشهدًا يصوِّر واقعة تحرش جسدي عرضت بشكل تفصيلي، ما اعتبره الكثيرون تعديًا للحدود القيمية والأخلاقية.



ففي الحلقة الـ 19 من مسلسل "تاج"، تتوجَّه "عفاف/ فرح الديبات"، إلى مكتب "رياض بك الجوهر/ بسام كوسا"، من أجل الانتقام لموت خطيبها "صبحي"، إذ كانت تخطط لطعنه بسكين حادة، لكنه يكتشف ذلك قبل إقدامها على الخطوة الأولى.



يتقدم "رياض بك جوهر" لمواجهة "عفاف" بما تحمله في حقيبتها، مُشيرًا إلى أن خالها الذي يقبع في السجن هو من حثها على هذا الفعل، ما يؤدي إلى انهيارها لتصبح فريسة سهلة له، فيلتصق بجسدها ويبدأ بملامستها بطريقة مخلة.

مشهد تحرش في مسلسل "تاج" يثير الجدل pic.twitter.com/w19nCRXr5k — People بالعربي (@peoplebelarabi) April 2, 2024 Advertisement

ردود الأفعال

ولاقى مشهد تحرش كوسا بالممثلة فرح الديبات غضب الجماهير الذين رأوا أنه كان بالإمكان تصويره بطريقة مبهمة يفهمها المشاهد من سياق الأحداث، وليس بشكل صريح وواضح.



وكتب أحدهم مهاجمًا: "فيه مشهد تحرش صريح وواضح بأحد المسلسلات السورية "تاج".. احترموا الشهر الفضيل ..كيف ترضون مثل هالمشاهد تكون موجودة ؟". (البوابة)



