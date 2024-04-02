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فنون ومشاهير

بطريقة مروعة وفاة نجمة "سعودي آيدول".. هذا ما حصل معها (فيديو)

Lebanon 24
02-04-2024 | 04:49
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في حادثة مروعة، توفيت الفنانة السعودية شوق أيمن عن عمر ناهز الـ 22 إثر تعرضها لحادث سير أدخلها العناية المركزة.

وكشف الأخبار المؤسفة الفنان السعودي عيسى بن صالح، الذي كتب في تغريدة له: "انتقلت الى رحمة الله زميلتنا ببرنامج سعودي ايدول شوق ايمن الله يرحمها ويغفر لها يارب.. دعواتكم لها".
وأشارت العديد من الحسابات على مواقع التواصل أن شوق تعرضت لحادث سيارة قبل وفاتها.

يُشار إلى أن شوق أيمن إحدى المشتركات في برنامج "سعودي آيدول" وعرفت بلقب "الغلطة بعشرة".(البوابة)

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