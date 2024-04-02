بطريقة مروعة وفاة نجمة "سعودي آيدول".. هذا ما حصل معها (فيديو)

@AhlamAlShamsi @Aseel_abubakr@AssalaOfficial@majidalmohandis
تذكرون البنت اللي شاركت في #ارب_ايدل معاكم اللي قالت لها ام فاهد #الغلطه_بعشره اسمها #شوق_ايمن توفت بحادث ادعو لهاا بالرحمه والمغفره وخلو متابعينكم يدعون لهاا فالايام الفضيله #لاحول_ولاقوة_الابالله pic.twitter.com/0eYduav5s2
— 𝔹i𝕟 𝕐𝕠𝕦𝕤𝕖𝕗 ʘ͜ʘ (@Ab0500ab) April 2, 2024
@AhlamAlShamsi @Aseel_abubakr@AssalaOfficial@majidalmohandis
تذكرون البنت اللي شاركت في #ارب_ايدل معاكم اللي قالت لها ام فاهد #الغلطه_بعشره اسمها #شوق_ايمن توفت بحادث ادعو لهاا بالرحمه والمغفره وخلو متابعينكم يدعون لهاا فالايام الفضيله #لاحول_ولاقوة_الابالله pic.twitter.com/0eYduav5s2