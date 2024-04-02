كيف يتعامل أحمد حلمي في خلافاته مع زوجته منى زكي؟

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حل الفنان المصري أحمد حلمي ضيفاً على حلقة بودكاست "بيغ تايم" مع الإعلامي عمرو أديب، وتحدث عن العديد من الأسرار الجديدة في حياته الفنية والعائلية، وعلى رأسها علاقته بزوجته الفنانة منى زكي، بالإضافة إلى استرجاعه لذكريات طفولته في السعودية وغيرها.واسترجع حلمي ذكريات طفولته في السعودية وقال إنه عاش 10 سنوات من طفولته في جدة في السعودية مع أسرته، مشيراً إلى أنه لم يحظ بفرصة زيارة المدن السعودية الأخرى في هذه الفترة، ولكن تمكن منذ ذلك في السنوات الأخيرة بزيارته للرياض وغيرها من المدن السعودية، وأضاف أنه زار مؤخراً عدة أماكن من طفولته في جدة ومنها مدرسته، والتقط العديد من الصور التذكارية في أماكن طفولته في السعودية.وقال أحمد حلمي في تصريحاته أنه يرى تغييرات عديدة في السعودية عن الفترة التي قضاها في طفولته، ومن أبرز هذه التغييرات هو تغير الشباب في السعودية، حيث يرى أنهم حالياً أكثر وعياً وتعليماً عن السابق، بالإضافة إلى رؤيته لطموحاتهم الكبيرة في العديد من الوظائف على عكس السابق، مشيراً إلى أن هناك طفرة كبيرة، وأضاف أحمد حلمي إن هذه الفترة في حياته لا ينساها، ويتذكر مدرسيه في المدرسة ودخوله مسابقات الرسم التي حصل بها على العديد من الجوائز.وتحدث الفنان أحمد حلمي في بودكاست "بيج تايم" عن ذكرياته مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، وقال إن الفنان الراحل لا يعرف الجمهور عن شخصيته الحقيقية، خلف الأعمال الكوميدية التي يقدمها، وأضاف أن الراحل كان شخصية جدية ومتدينة للغاية، وكان صوفياً ولديه العديد من الطقوس الروحانية والدينية التي يمارسها في الكواليس، مشيراً إلى أن هذه هي شخصيته الحقيقية قبل تحقيقه النجاح وبعدها، وقال إن علاء ولي الدين كان يرى نجاحه هبة من الله فقط، ووصفه بالفنان المتفرد، واسترجع العديد من الذكريات معه ومنها مشاركته أول عمل تمثيلي في حياته في فيلم "عبود على الحدو"، قبل المشاركة معه في العديد من الأعمال الأخرى مثل فيلم "الناظر" وغيرها.وكشف الفنان أحمد حلمي في حديثه عن العديد من الجوانب الجديدة في حياته وشخصيته، وعلى رأسها حبه لهواية الرسم، وقال إنه يمارس الرسم بانتظام في المنزل وفي أوقات فراغه، ولديه العديد من اللوحات في المنزل وكذلك يخطط لإقامة معرض لأعماله الفنية في الفترة المقبلة، وذلك بالإضافة إلى هوايته في الكتابة، وقال إنه كتب العديد من الأفلام منذ ما يقارب 10 سنوات، ولكنه لم يحدد مصيرها حتى الآن.وقال الفنان أحمد حلمي إن أحد هذه الأفلام التي قام بكتابتها منذ 10 سنوات، يخطط لتصويرها في الفترة المقبلة مع زوجته الفنانة منى زكي، وكشف أن الفيلم يحمل عنوان مؤقت "وش وضهر"، وتدور فكرته حول كتاب لذلك أطلق عليه "وش وضهر" نسبة إلى غلاف الكتاب، وتكتم أحمد حلمي عن ملامح قصة الفيلم الذي من المقرر أن يجمعه مع منى زكي بعد فترة طويلة من مطالبات الجمهور بضرورة تعاونهما في فيلم من بطولتهما، وأضاف أنه كتب الفيلم في 4 أيام فقط في رحلة له مع منى زكي في أوروبا.وتحدث الفنان أحمد حلمي عن كواليس علاقته بزوجته الفنانة منى زكي، ورد على سؤال عمرو أديب حول طريقتهما في إدارة الخلافات الزوجية، وقال أحمد حلمي إنهما في السابق كانا يظلان لعدة أيام في حالة خلاف، ولكنهما يتحدثان بطريقة طبيعية ولكن بدون إنهاء الخلاف، ولكنه تعلم بعد ذلك في ضرورة إنهاء الخلاف في لحظته قبل مرور ساعات أو أيام عليه، وقال إنه يعترف بخطئه أحياناً في بعض هذه الخلافات ويعتذر عنها، وأحياناً يرى أنه يختار التوقيتات غير الملائمة لإحياء بعض الخلافات، كما كشف أحمد حلمي العديد من الأسرار الأخرى عنها، ومنها ارتدائه لخاتم كان يرتديه شقيقه الراحل طوال عمره، وذلك إحياءً لذكراه.