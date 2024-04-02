خلال سحور... إشكال بين فنان ومُدير فندق إليكم ما جرى بينهما

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للجدل ظهر فيه الفنان المصري محمد رمضان وهو ينفعل على مدير أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة خلال تواجده في حفل سحور لشركة اتصالات، بعدما طلب مدير الفندق من العاملين غلق الميكروفون على الممثل الشهير بعد صعوده إلى المسرح للتحدث مع الجمهور الذي طلب منه الغناء.وظهر رمضان في الفيديو وهو يوجّه كلامه بأسلوب هادئ إلى مدير الفندق، طالباً منه أن يكشف له سبب طلبه غلق الصوت، ثم انفعل ورفع صوته قائلاً "ليه إيه السبب، عايز أعرف سبب واحد". (العربية)