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فنون ومشاهير

هجوم جديد على دنيا بطمة في سجنها.. طليقها المنتج يحذّر عائلتها

Lebanon 24
02-04-2024 | 13:00
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حذّر المنتج البحريني محمد الترك عائلة طليقته النجمة دنيا بطمة من إعادة نشر صور ابنتيه لاستعطاف الجمهور، مؤكداً أن "بناتي ليسو سلعة لكسب عطف الناس واستغلالهم".


وشنّ الترك هجوماً على طليقته وعائلتها في بث مباشر على "تيك توك"، وأهان شقيقتها ابتسام بطمة، التي خاطبها مباشرة، مشيراً إلى أنها لم تنشر صورة ابنتها خلال فترة عقوبتها بسجن الوداية في مراكش، وساخراً منها بالقول: "خلال رحلتها إلى سويسرا".
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وفي وقت سابق، اعترض محمد الترك على نشر صور ابنتيه وعلّق عليها بتدوينة: "طفح الكيل ووصل السيل الزبى بناتي ليسو بسلعة لكسب عطف الناس واستغلالهم مع أنه حذرت ألف مرة من عدم نشر صورهم ومن يدق الباب يسمع الجواب".
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