محمد رمضان ينفعل ويصرخ بوجه مدير فندق.. ماذا حصل؟

Advertisement

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو ينفعل على مدير أحد الفنادق خلال تواجده في حفل سحور بالفندق، بعد طلب مدير الفندق من العاملين غلق الميكروفون على رمضان بعد صعوده الى المسرح للتحدث مع الجمهور الذي طلب منه الغناء.وبدا رمضان في الفيديو وهو يوجّه كلامه بأسلوب هادئ الى مدير الفندق طالباً منه أن يكشف له سبب طلبه غلق الصوت، مؤكداً أنه يعرف أن الأمر ليس بيده، لكنه يريد أن يعرف السبب وراء ذلك.