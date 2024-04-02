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فنون ومشاهير

محمد رمضان ينفعل ويصرخ بوجه مدير فندق.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
02-04-2024 | 23:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو ينفعل على مدير أحد الفنادق خلال تواجده في حفل سحور بالفندق، بعد طلب مدير الفندق من العاملين غلق الميكروفون على رمضان بعد صعوده الى المسرح للتحدث مع الجمهور الذي طلب منه الغناء.
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وبدا رمضان في الفيديو وهو يوجّه كلامه بأسلوب هادئ الى مدير الفندق طالباً منه أن يكشف له سبب طلبه غلق الصوت، مؤكداً أنه يعرف أن الأمر ليس بيده، لكنه يريد أن يعرف السبب وراء ذلك.

وقال رمضان لمدير الفندق: "السيد مدير الأوتيل أنا عارف إن غصب عن حضرتك بس ليه عايز تقفل الصوت ليه، ليه مستقصدنا ليه، أنا عارف إن أمر جاي لحضرتك اقفل علشان محمد رمضان موجود". لينفعل بعدها رمضان صارخاً بوجه مدير الفندق: "ليه إيه السبب، عايز أعرف سبب واحد".
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