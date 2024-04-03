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فنون ومشاهير

خسرت نصف وزنها.. نجمة عالمية تُفاجئ الجمهور بنحافة مُفرطة وتكشف السر! (صور)

Lebanon 24
03-04-2024 | 03:35
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اعترفت الممثلة ريبيل ويلسون بأن دواء السكريّ من النوع الثاني وخضوعها لعلاج بحقن Ozempic كانا السبب وراء خسارتها للكثير من وزنها، وذلك بعد إطلالتها بنحافة مفرطة ونجاحها في التخلص من مشكلة السُّمنة.
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وأكدت الممثلة البالغة من العمر 44 عاماً أنها خسرت حوالى ستة أرطال من وزنها في العام 2020، والذي وصفته بأنه "عام الصحة".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وأضافت: "شخص مثلي يمكن أن يكون لديه شهيّة مفتوحة على الحلويات، لذا أعتقد أن هذه الأدوية جيّدة، وفي الأساس لم يرغب أحد باستثناء أمي في أن أفقد وزني".

واختتمت الممثلة الأميركية بالقول إنها "تعاني من مشكلة الأكل العاطفي ومن تكيّس المبيض الذي يؤثر في الخصوبة، وزيادة الوزن وأعراضه. وقد طلب إليها طبيب التلقيح الاصطناعي أن تُنقص وزنها في العام 2019، لذلك بدأت رحلة خسارة الوزن".(لها)

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