الإعلامية رابعة الزيات ممثلة للمرّة الأولى.. ستشارك في هذا المسلسل الرمضاني!

كشفت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، عن مشاركتها في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، من خلال إطلالتها كممثلة للمرة الأولى ضمن أحداث مسلسل "نظرة حب"، الذي يُعرض على قناة "الجديد" من بطولة الممثل السوري باسل خياط والممثلة اللبنانية كارمن بصيبص.

Advertisement

وأعربت رابعة في حديث لـ"فوشيا"، عن سعادتها بخطوتها الدرامية الأولى، وقالت إنها ستفاجئ الجمهور من خلال إطلالتها اليوم الأربعاء في مسلسل "نظرة حب"، إذ ستكون ضيفة شرف ضمن حلقة واحدة من هذا العمل. وتابعت: "لا أعرض نفسي كممثلة في هذا العمل، هي تجربة جميلة وأحببت كثيراً فكرة المشاركة في مسلسل من إنتاج شركة إيبلا للإنتاج الفني".



ورفضت الزيات الكشف عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها، مكتفية بالقول: "سأطل بشخصية تشبهني إلى حد كبير، سواء من الناحية المهنية أو في الحياة اليومية، وتبقى كلمة الفصل للجمهور". (الجديد)