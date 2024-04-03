"خسرت أحلامي بسببه".. منى واصف: زوجي منعني من التمثيل

كشفت الفنانة السورية القديرة منى واصف، أن زوجها محمد شاهين طلب منها اعتزال التمثيل، وهو ما وافقت عليها، لكن بعد عام كامل شعرت بالألم يعتصرها لرؤية زميلاتها على الشاشة وهي بعيدة.

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وقالت خلال حلولها ضيفة على "بودكاست بيج تايم" مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا خسرت أحلامي بسبب زوجي، لكن أحسست إما أن أترك أو أستمر في التمثيل، وبعد سنة لم أستطع تشغيل التلفزيون، لكي لا أشاهد زملائي على الشاشة، بينما أنا بالبيت".

وكشفت أنها تعلمت تجويد القرآن الكريم بسبب التمثيل، وقالت: "من الطبيعي أن نتعلم تجويد القرآن الكريم من أجل أدوارنا سواء كانت باللغة العربية الفصحى أو المترجمة. ونرجع أحياناً إلى المعجم والقرآن الكريم للتعرف على تشكيل بعض الكلمات. وتعلمت تجويد القرآن على يد مشايخ وقراء بارزين ومتمكنين في اللغة والقرآن".

وأكدت النجمة السورية أن الأدوار القوية تقوّيها، مضيفة: "أنا ما بقبل دور المرأة الضعيفة ولكن أقدم رسالة من خلال الدور وأنا ممثلة أقدم كل الأدوار، وحين ألعب دور المرأة التي تربي أولادها في المنزل فلا أكون ضعيفة، ولدي نوع من العدل بسبب الشخصيات، وفي الحقيقة أنا لست امرأة قوية ولا أشبه أدواري". (لها)