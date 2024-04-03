نجمة تنعى والدها.. وتنشر صوراً له للمرة الأولى: "توفي بسلام"

نعت الممثلة الأميركية جنيفر غارنر والدها ويليام الذي توفي "بسلام" يوم السبت عن عمر يناهز 85 عامًا، وفق موقع Page Six.

وكتبت النجمة الهوليوودية، البالغة من العمر 51 عامًا عبر حسابها الخاص على إنستغرام الاثنين: "كنا معه نغني أغنية Amazing Grace عندما غادرنا".

وأضافت: "على الرغم من عدم وجود مأساة في وفاة رجل يبلغ من العمر 85 عامًا عاش حياة صحية ورائعة، إلا أنني أعلم أن الحزن أمر لا مفر منه."

وعلى الرغم من الخسارة الكبيرة، إلا أن غارنر استخدمت كلمة "الامتنان" لوصف حياة والدها بسبب "سلوكه اللطيف وقوته الهادئة".

وتابعت: "نحن ممتنون لأخلاقيات عمله وقيادته وإيمانه." كما أعربت عن امتنانها للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين اعتنوا بوالدها في أشهره الأخيرة.

وأكملت غارنر المنشور العاطفي بمشاركة العديد من الصور التي لم تُعرض من قبل من طفولتها ومغامراتها الممتعة مع والدها.