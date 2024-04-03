إبن زين العمر بتصرف لافت مع والده (صورة)

شارك الفنان اللبناني زين العمر متابعيه عبر منصّة X بمجموعة صورٍ مميّزة تجمعه بإبنه الّذي أصبح شاباً.
وفي التفاصيل، ظهر ابن الفنان زين العمر في اللقطات وهو يحمل والده، فلفت الأنظار بتصرّفه.
وعلّق زين العمر على الصور في منشوره الجديد بالقول "كبر ولي العهد وصار يحمل بيّو. نور عيون بيّك my Hero. أحبّك يا جو".
كبر ولي العهد وصار يحمل بيّو
نور عيون بيّك my Hero
Love u joe ❤️#زين_العمر pic.twitter.com/R019vHkIeD
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) April 1, 2024
كبر ولي العهد وصار يحمل بيّو
نور عيون بيّك my Hero
Love u joe ❤️#زين_العمر pic.twitter.com/R019vHkIeD