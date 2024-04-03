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فنون ومشاهير

إبن زين العمر بتصرف لافت مع والده (صورة)

Lebanon 24
03-04-2024 | 15:00
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شارك الفنان اللبناني زين العمر متابعيه عبر منصّة X بمجموعة صورٍ مميّزة تجمعه بإبنه الّذي أصبح شاباً.

 وفي التفاصيل، ظهر ابن الفنان زين العمر في اللقطات وهو يحمل والده، فلفت الأنظار بتصرّفه.

 وعلّق زين العمر على الصور في منشوره الجديد بالقول "كبر ولي العهد وصار يحمل بيّو. نور عيون بيّك my Hero. أحبّك يا جو".

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